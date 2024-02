Jiangsu Guomao Reducer Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Jiangsu Guomao Reducer betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 67,88 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert der Jiangsu Guomao Reducer derzeit auf 17,21 CNH, während der Aktienkurs bei 12,37 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -28,12 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,77 CNH, was einem Abstand von -16,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse.

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. In Bezug auf Jiangsu Guomao Reducer wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Guomao Reducer diskutiert, was zu einer aktuellen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.