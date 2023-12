Jiangsu Guomao Reducer Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Jiangsu Guomao Reducer zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 18,3 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,95 CNH, was einem Abstand von -12,84 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 16,95 CNH erreicht, was einer Differenz von -5,9 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Guomao Reducer eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Jiangsu Guomao Reducer-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 60,87 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 66,87). Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Analyse.

Die Stimmungsanalyse und das Buzz-Rating zeigen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Jiangsu Guomao Reducer auf mittlerem Niveau liegen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls mit "Neutral" bewertet.