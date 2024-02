Jiangsu General Science Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Aktienkurs von Jiangsu General Science hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,35 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche lag in diesem Zeitraum bei -9,49 Prozent, wobei Jiangsu General Science mit 21,84 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu General Science liegt derzeit bei 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als auf ähnlichem Niveau betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu General Science-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (41,42) deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Stimmungsbild für Jiangsu General Science hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hindeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen.

Zusammenfassend erhält Jiangsu General Science in Bezug auf die Rendite, das KGV und den RSI ein "Neutral"-Rating, während das Stimmungsbild des Unternehmens positiv bewertet wird.