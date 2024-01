Jiangsu General Science Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Toto":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Jiangsu General Science wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 18,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Jiangsu General Science eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Jiangsu General Science liegt derzeit bei 0,73 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Stimmungen und Einschätzungen rund um Jiangsu General Science. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Jiangsu General Science als angemessen bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung und den Diskussionen, und erhält daher ein "Neutral"-Rating.