Jiangsu General Science Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Jiangsu General Science zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 41,17 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automatische Komponenten". Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine neutrale Bewertung. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Jiangsu General Science im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,62 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 5,92 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter" entspricht. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" bei 14,39 Prozent, wobei Jiangsu General Science aktuell 1,77 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aktie von Jiangsu General Science.

