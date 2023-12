Jiangsu General Science Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Jiangsu General Science eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu General Science daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei werden der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Jiangsu General Science-Aktie beträgt aktuell 4,03 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Jiangsu General Science eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,93 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -0,51 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Jiangsu General Science-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Somit erhält Jiangsu General Science insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Dividendenrendite von Jiangsu General Science liegt bei 0,8 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent für die Branche "Automatische Komponenten" liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jiangsu General Science in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Jiangsu General Science auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.