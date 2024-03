Jiangsu General Science Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann dazu führen, dass neue Einschätzungen für Aktien entstehen. Bei Jiangsu General Science wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jiangsu General Science mit 0,73 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jiangsu General Science-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu General Science-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt jedoch zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Jiangsu General Science.