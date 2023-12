Jiangsu Expressway Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Jiangsu Expressway zeigt eine Bewertung von 57,14, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 7,08 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Verkehrsinfrastrukturaktien einen geringeren Ertrag von 1,22 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Expressway-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts neutrale Bewertungen erhält. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in den letzten 12 Monaten um 7,92 Prozent, was eine Outperformance von +6,89 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der Verkehrsinfrastrukturbranche bedeutet. Im Industrie-Sektor lag die Rendite von Jiangsu Expressway um 11,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.