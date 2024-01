Jiangsu Expressway Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jiangsu Expressway als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiangsu Expressway-Aktie beträgt der RSI7-Wert 13,7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 30,38 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Jiangsu Expressway eine Rendite von 7,08 % erzielen, was jedoch 1,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Expressway 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13 eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Expressway-Aktie bei 7,28 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,52 HKD, was einem Abstand von +3,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,01 HKD, was einer Differenz von +7,28 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".