Jiangsu Expressway Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt so Aufschluss über den aktuellen Zustand des Wertpapiers.

In Bezug auf die Jiangsu Expressway-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 54. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,12 ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jiangsu Expressway im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 6,68 % aus, was 0,43 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse an Jiangsu Expressway in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Expressway eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Jiangsu Expressway von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.