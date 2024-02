Jiangsu ExpresswayADR Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Jiangsu Express":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Expressway liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,43 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 51 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Verkehrsinfrastruktur", der bei 15 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Jiangsu Expressway eine Rendite von 2,84 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,17 Prozent, während Jiangsu Expressway mit 6,02 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jiangsu Expressway beträgt derzeit 41,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 49,15) führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividende von 6,68 % liegt Jiangsu Expressway im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (7,87 %) niedriger. Die Differenz von 1,19 Prozentpunkten führt daher zur Einstufung als "Schlecht".