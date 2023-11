Jiangsu Etern Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Aktie der Jiangsu Etern ergibt, dass sie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 5,9 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,89 CNH) um -0,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,94 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral", da dies einer Abweichung von -0,84 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielte die Jiangsu Etern in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,89 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,63 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie sogar 42,6 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für die Jiangsu Etern in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Anlegerstimmung basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Jiangsu Etern überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Jiangsu Etern hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.