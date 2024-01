Jiangsu Etern Aktie: Gigantischer Hammer!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Etern eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Etern daher eine "Gut"-Einschätzung und von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergab, dass die Aktie von Jiangsu Etern eine starke Aktivität hinsichtlich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufwies, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jiangsu Etern weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern erhält die Aktie von Jiangsu Etern bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jiangsu Etern von 5,21 CNH mit -14,45 Prozent Entfernung vom GD200 (6,09 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,75 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -9,39 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Jiangsu Etern-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Jiangsu Etern in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 56,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 19,5 Prozent stiegen. Das bedeutet eine Outperformance von +36,96 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Etern. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Jiangsu Etern mit einer Rendite von 43,31 Prozent über dem Durchschnittswert von 13,15 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.