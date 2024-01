Jiangsu Etern Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Jiangsu Etern liegt bei 40, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,83 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfährt als üblich, was zu einem weiteren "gut"-Rating führt. Somit erhält die Jiangsu Etern-Aktie insgesamt ein "gut"-Rating.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche zeigt sich, dass Jiangsu Etern in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,46 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 19,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,49 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Jiangsu Etern mit 42,2 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich also ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,07 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,54 CNH liegt, also um -8,73 Prozent über diesem Trendsignal. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 5,73 CNH um -3,32 Prozent unter dem Wert des Aktienkurses, was zu einer Einstufung als "neutral" in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Jiangsu Etern-Aktie gemischte Signale liefert, mit einem neutralen Gesamteindruck, einer guten Stimmungslage und Diskussionsintensität, einer starken Performance im Branchenvergleich, aber auch einigen negativen Anzeichen bei der technischen Analyse. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.