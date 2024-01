Jiangsu Dagang Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Jiangsu Dagang-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,94 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,27 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,81 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,83 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz hat Jiangsu Dagang in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Jiangsu Dagang befasst hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Jiangsu Dagang ein Neutral-Titel, da der RSI7-Wert von 85,9 eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25-Wert von 67,14 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.