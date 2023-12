Jiangsu Dagang Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekomunikasi Indonesia Tbk.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Jiangsu Dagang liegt bei 52,59, was als neutral betrachtet wird, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Bewertung basiert auch auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. In Bezug auf die Jiangsu Dagang zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Dagang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der aktuelle Wert liegt bei 16,06 CNH, und der letzte Schlusskurs (15,44 CNH) liegt auf ähnlichem Niveau. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Jiangsu Dagang-Aktie auf dieser Basis jedoch als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die verschiedenen Bewertungen führen zu einer Gesamteinstufung der Jiangsu Dagang-Aktie als neutral.