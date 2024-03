Jiangsu Dagang Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Jiangsu Dagang-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 15,43 CNH verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs lag bei 14,81 CNH, was einem Abstand von -4,02 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,62 CNH, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Dagang-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50,56 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (45,62 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Jiangsu Dagang-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Jiangsu Dagang ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen.

