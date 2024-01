Jiangsu Dagang Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Jiangsu Dagang-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -3,91 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine Abweichung von -5,51 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jiangsu Dagang ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies ergibt sich aus mehrheitlich positiven Meinungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sowie aus den positiven Themen, die den Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen beherrscht haben.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies wird durch positive Auffälligkeiten bei den Diskussionen in den sozialen Medien und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestätigt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Dagang-Aktie zeigt ein neutrales Niveau von 37,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,51 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Jiangsu Dagang-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.