Jiangsu Dagang Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Dagang-Aktie zeigt, dass der Wert der letzten 7 Tage bei 37 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 59,51 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Dagang auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jiangsu Dagang ist ebenfalls neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Dagang bei 15,87 CNH, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,25 CNH, was einem Abstand von -3,91 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -5,51 Prozent. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Jiangsu Dagang in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.