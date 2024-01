Jiangsu Dagang Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Analyse von Jiangsu Dagang zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Jiangsu Dagang sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,88 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 66,86 liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf insgesamt positive Meinungen zu Jiangsu Dagang hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen werden. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Dagang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,79 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (14,13 CNH) weicht um -10,51 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (15,99 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-11,63 Prozent Abweichung).

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung aufgrund der positiven Diskussionen in den sozialen Medien und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.