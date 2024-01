Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden kann. Darüber hinaus wurden auch genau berechenbare Signale herausgefiltert, die zu 5 schlechten Signalen führten. Daher ordnen wir dieser Auswertung eine "Schlecht" Empfehlung zu, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals beträgt 23,33, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,05, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,17 Prozent erzielt, was 28,53 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,64 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -6,64 Prozent, und Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals liegt aktuell 28,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals festgestellt werden. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was wir mit einer "Gut"-Bewertung honorieren. Somit erhält Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.