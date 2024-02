Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Materialien-Sektor 10,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Chemikalien-Branche beträgt -24,64 Prozent, wobei Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals aktuell 10,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals derzeit -25,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -34,38 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild bezüglich Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Obwohl eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert wurde, wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat außerdem 1 Gut-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.