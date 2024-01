Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkursvergleich der Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals zeigt eine Performance von -35,17 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche durchschnittlich um -7,18 Prozent, was einer Unterperformance von -27,99 Prozent entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent im letzten Jahr, worunter die Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals um 27,99 Prozent zurückblieb. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität der letzten Zeit weist darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 8,96 CNH, während der Aktienkurs bei 7,93 CNH um -11,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,92 CNH, was einer Abweichung von +0,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals liegt bei 70,33 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,32, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.