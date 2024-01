Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 24,56 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,17 Prozent, was eine Underperformance von -28,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 28,28 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt erhält das Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Anleger-Sentiment und Buzz, eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des RSI und ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.