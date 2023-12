Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank wurde der 7-Tage-RSI auf 77,5 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Analyse einen negativen Bewertungspunkt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank eine Rendite von -7,46 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Bei der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -1,4 Prozent, aber auch hier liegt das Unternehmen mit 6,07 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank besonders positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einem negativen Rating führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien nimmt ebenfalls ab, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.