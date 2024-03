Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,97 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,88 CNH führt zu einer Einschätzung als "Neutral", da dies einer Abweichung von +0,44 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Anleger zeigen in den sozialen Netzwerken vorwiegend eine positive Stimmung gegenüber der Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank. Dies spiegelt sich in einer überwiegend positiven Diskussion in den letzten Tagen wider, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,53 Prozent erzielt, was 9,17 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 5,67 Prozent, wobei die Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank aktuell 15,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.