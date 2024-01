Jiangsu Changjian Electronics-Investoren können es immer noch nicht glauben

Eine neutrale Bewertung erhält die Jcet-Aktie basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 31,24 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 25,91 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,06 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,09 CNH) weicht mit -13,89 Prozent negativ ab. Insgesamt wird die Jcet-Aktie somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich beobachten, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine negative Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte die Jcet-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +31,82 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielen. Auch im Bereich "Informationstechnologie" lag die Rendite mit 12,56 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Jcet in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jcet überwiegend positiv diskutiert. Dennoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch eine verstärkte negative Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält Jcet auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.