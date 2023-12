Jiangsu Changjian Electronics Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) bezeichnet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird der RSI-Wert für Jcet mit 78,86 als überkauft betrachtet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 70, was ebenfalls als Signal für eine überkaufte Situation gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Jcet in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke in Bezug auf Jcet festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden Jcet von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -7,9 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Ein ähnlicher Vergleich für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -4,61 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Jcet daher eine eher negative Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI als auch in Bezug auf das Sentiment, die Diskussionsstärke in sozialen Medien, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.