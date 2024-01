Jiangsu Changjian Electronics Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Jcet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 31,24 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 25,91 CNH weicht somit um -17,06 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,09 CNH) liegt mit einer Abweichung von -13,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Jcet-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +31,82 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -6,12 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors konnte Jcet mit einer Rendite von 25,7 Prozent eine Überperformance von 12,56 Prozent erzielen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Jcet-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jcet überwiegend positiv diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet. Insgesamt erhält Jcet auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt für die Jcet-Aktie einen RSI von 75,82, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 68,93 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse, die Branchenvergleiche und das Anleger-Sentiment deuten darauf hin, dass die Jcet-Aktie derzeit eine eher negative Bewertung erhält, obwohl sie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt hat. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.