Jiangsu Changjian Electronics Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Jcet hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 25,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -28,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jcet im Branchenvergleich eine Outperformance von +53,82 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,91 Prozent im letzten Jahr, und auch hier lag Jcet mit 40,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Jcet in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jcet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 30,14 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,98 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -20,44 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 26,93 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,95 Prozent Abweichung). Daher wird die Jcet-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Jcet in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Zwar wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, dennoch erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von Jcet darauf hindeuten, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet.