Jiangsu Changjian Electronics Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Jcet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von 25,7 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -6,5 Prozent verzeichnete, liegt Jcet mit 32,2 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jcet derzeit bei 31,24 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 29,47 CNH aus dem Handel ging. Dies ergibt einen Abstand von -5,67 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 30,37 CNH, was einer Differenz von -2,96 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung gegenüber Jcet überwiegend positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Jcet in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von Jcet liegt derzeit bei 40,55, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.