Jiangsu Changhai Composite Materials, tut es schon wieder!

Die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,54 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 10,81 CNH um -20,16 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,63 CNH) liegt mit einem Unterschied von -7,05 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 8,89 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie eine Rendite von -22,71 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (−6,67 Prozent) liegt die Aktie mit 16,04 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie größtenteils negativ sind. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Jiangsu Changhai Composite Materials bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet.