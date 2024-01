Jiangsu Changhai Composite Materials Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 13,52 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 10,56 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -21,89 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,59 CNH unter dem aktuellen Kurs von 10,56 CNH, was eine Abweichung von -8,89 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,89 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Jiangsu Changhai Composite Materials aktuell 1, was eine negative Differenz von -0,09 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Performance von Jiangsu Changhai Composite Materials in den letzten 12 Monaten bei -22,71 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,18 Prozent gefallen sind. Dies entspricht einer Underperformance von -15,54 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent hatte, lag Jiangsu Changhai Composite Materials um 15,54 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.