Jiangsu Changhai Composite Materials Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Jiangsu Changhai Composite Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -8,2 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -18,43 Prozent. Innerhalb des "Materialien"-Sektors lag die durchschnittliche Rendite bei -8,2 Prozent, wobei Jiangsu Changhai Composite Materials um 18,43 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Changhai Composite Materials besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger hauptsächlich für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Changhai Composite Materials derzeit auf 13,91 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,9 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von -21,64 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,32 CNH, wodurch die Aktie einen Abstand von -11,53 Prozent aufweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält das Unternehmen insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.