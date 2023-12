Jiangsu Changhai Composite Materials Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Jiangsu Changhai Composite Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,98 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangsu Changhai Composite Materials eine Underperformance von -18,65 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,98 Prozent, und Jiangsu Changhai Composite Materials lag 18,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Changhai Composite Materials bei 9, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die "Chemikalien"-Branche weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Was die Dividende betrifft, schüttet Jiangsu Changhai Composite Materials auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,49 % aus, was 0,42 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 13,96 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,98 CNH liegt, was einer Distanz zum GD200 von -21,35 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,42 CNH, was einer Distanz von -11,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.