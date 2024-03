Jiangsu Changhai Composite Materials Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit positiven Diskussionen an nur zwei Tagen und neutralen Diskussionen an insgesamt zwei Tagen. Negative Themen über das Unternehmen dominierten die Gespräche der Anleger, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors lag die Rendite um 20,85 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (53,23) bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Changhai Composite Materials.