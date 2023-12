Jiangsu Changhai Composite Materials Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von Jiangsu Changhai Composite Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,63 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,87 Prozent, was einer Underperformance von -18,76 Prozent für Jiangsu Changhai Composite Materials entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangsu Changhai Composite Materials 18,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Jiangsu Changhai Composite Materials 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Jiangsu Changhai Composite Materials, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Changhai Composite Materials-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Insgesamt wird Jiangsu Changhai Composite Materials auf Grundlage dieser Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.