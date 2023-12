Mit Jiangsu Changbao Steel Tube wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Jiangsu Changbao Steeltube hat in den letzten 12 Monaten eine erstaunliche Performance gezeigt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Materialien" liegt die Rendite bei -2,58 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent hat, liegt Jiangsu Changbao Steeltube mit 5,54 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 78,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Changbao Steeltube liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) als neutral bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 14,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -6,24 Prozent ein negatives Bild und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält Jiangsu Changbao Steeltube daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating. Die Aktie zeigt eine gute Performance, hat jedoch gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI und negative Signale in der technischen Analyse.