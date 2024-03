Jiangsu Changbao Steel Tube Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Jiangsu Changbao Steeltube wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau höher bewertet, da sie eine Dividende von 3,28 % ausgeschüttet hat, während der Durchschnitt bei 2,03 % liegt. Dies entspricht einer Differenz von 1,25 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,71 % erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 10,36 % darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -23,08 %, sodass die Jiangsu Changbao Steeltube aktuell 10,36 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren für die Jiangsu Changbao Steeltube ein gemischtes Bild ergeben. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,29 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,92 CNH liegt, was eine Abweichung von -5,88 % darstellt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 5,49 CNH, was über dem letzten Schlusskurs von 5,92 CNH liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Changbao Steeltube auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 12 Punkten liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,22, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Jiangsu Changbao Steeltube in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.