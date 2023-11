Jiangsu Changbao Steel Tube Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Tool der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangsu Changbao Steeltube herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 67,57 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,38, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Jiangsu Changbao Steeltube. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen ausgetauscht, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,4 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 6,12 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Changbao Steeltube liegt derzeit bei 2,36 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.