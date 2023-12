Jiangsu Changbao Steel Tube Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Jiangsu Changbao Steeltube ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Jiangsu Changbao Steeltube überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass Jiangsu Changbao Steeltube überkauft ist (Wert: 70,49), und erhält somit auch eine "Schlecht"-Rating für den RSI25. Insgesamt erhält das Jiangsu Changbao Steeltube-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividendenrendite von 3,07 Prozent liegt Jiangsu Changbao Steeltube 1,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie als ein lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben Jiangsu Changbao Steeltube auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Jiangsu Changbao Steeltube aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Changbao Steeltube liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jiangsu Changbao Steeltube damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.