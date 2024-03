Jiangsu Changbao Steel Tube Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Changbao Steeltube liegt bei 47,37, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird. In diesem Fall bewegt sich der RSI bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Jiangsu Changbao Steeltube beträgt derzeit 3,28 Prozent, was im Vergleich zum Aktienkurs als leicht über dem Durchschnitt von 2,96 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Jiangsu Changbao Steeltube einen Abstand von -7,3 Prozent vom GD200, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 5,46 CNH auf, was als gutes Signal gilt.

Im Branchenvergleich erzielte die Jiangsu Changbao Steeltube in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,71 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -23,75 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,04 Prozent entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Jiangsu Changbao Steeltube um 11,04 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Changbao Steeltube aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen eine gute Bewertung.