Jiangsu Changbao Steel Tube Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Jiangsu Changbao Steeltube-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnittsschlusskurs von 6,36 CNH bewertet. Der aktuelle Schlusskurs von 5,48 CNH weicht um -13,84 Prozent ab, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 5,42 CNH, was einer Abweichung von nur +1,11 Prozent beim letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangsu Changbao Steeltube-Aktie bei 6,6, ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien für die Jiangsu Changbao Steeltube-Aktie ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen erörtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Jiangsu Changbao Steeltube-Aktie liegt bei 3,28 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.