Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Jiangsu Broadcasting Cable Information Network-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,38 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,14 CNH weicht somit um -7,1 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,25 CNH, was einer Abweichung von -3,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Broadcasting Cable Information Network in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte demnach in den roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings waren in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um Jiangsu Broadcasting Cable Information Network im Fokus, weshalb eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 97,44 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25 mit einem Wert von 55 ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.