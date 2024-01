Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Während der letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über die Jiangsu Broadcasting Cable Information Network beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen stark negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Jiangsu Broadcasting Cable Information Network derzeit -3,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,1 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Broadcasting Cable Information Network liegt bei 93,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Schlecht" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.