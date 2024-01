Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Bei der Aktie von Jiangsu Broadcasting Cable Information Network wurde die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität untersucht, die eine starke Aktivität zeigten und somit zu einer "Gut"-Bewertung führten. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Für die Aktie von Jiangsu Broadcasting Cable Information Network wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Broadcasting Cable Information Network-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,79 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Jiangsu Broadcasting Cable Information Network-Aktie eine Ausprägung von 65,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".