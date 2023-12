Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Bei Jiangsu Boqian New Materials Stock hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild und der Buzz kaum verändert. Die Stimmung in den sozialen Medien blieb neutral, ohne auffällige positive oder negative Tendenzen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt erhält Jiangsu Boqian New Materials Stock daher eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 28,13 CNH mit einer Entfernung von 19,54 Prozent vom GD200 (34,96 CNH) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 29,28 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen, die diskutiert wurden, waren mehrheitlich negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI von Jiangsu Boqian New Materials Stock als überkauft bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Jiangsu Boqian New Materials Stock daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.