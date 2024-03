Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 51, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher ebenfalls bei 49 liegt, was erneut auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jiangsu Boqian New Materials Stock eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt somit eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,8 CNH lag, was einem Unterschied von -28,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 22,2 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.