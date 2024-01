Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Jiangsu Boqian New Materials Stock diskutiert, allerdings gab es dabei weder positive noch negative Meinungen. In den letzten Tagen haben sich die Diskussionen insbesondere auf positive Themen rund um das Unternehmen konzentriert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,68 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 25,38 CNH lag, was einer Abweichung von -22,34 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,46 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-10,82 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Jiangsu Boqian New Materials Stock als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 64,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 65,28 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.