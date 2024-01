Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Jiangsu Boqian New Materials Stock vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse diverser Kommentare und Wortmeldungen feststellt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,78 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 26,3 CNH, was einem Unterschied von -19,77 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 28,5 CNH über dem letzten Schlusskurs von 26,3 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage RSI). Daher wird die Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein positives Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen blieb hingegen im letzten Monat unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie gemäß unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, während die Stimmung der Anleger insgesamt als "Gut" einzustufen ist.